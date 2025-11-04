manovra siciliana stanzia aiuti editoria per triennio dagnino illustra in commissione

Alessandro Dagnino L’assessore all’Economia della Regione Siciliana Alessandro Dagnino ha annunciato un contributo triennale al Fondo per l’editoria nella manovra di stabilità 2026-28, da trasmettere stasera all’Assemblea regionale siciliana (Ars), per sostenere aziende e giornalisti dell’informazione isolana. Dagnino ha illustrato la misura durante l’audizione odierna in commissione Bilancio dell’Ars, convocata dal presidente Dario Daidone su richiesta del vicepresidente Nuccio Di Paola. Presenti rappresentanti del settore: Ordine dei giornalisti di Sicilia, Stampa parlamentare siciliana, Assostampa regionale, Federazione italiana editori giornali (Fieg), Federazione editori digitali, comparto editoria di Sicindustria e associazione librai. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

