Manovra si punta a ok del Senato entro il 15 dicembre
La deadline per i gruppi parlamentari per presentare gli emendamenti alla legge di Bilancio è fissata a venerdì 14 novembre alle 10, mentre quella per i segnalati sarebbe il 18 nel tardo pomeriggio. Lo ha stabilito l'ufficio di presidenza della Commissione Bilancio del Senato. La prossima settimana, da martedì 11 novembre, il testo inizierà a essere incardinato, nei due giorni successivi è prevista la discussione generale in Commissione a Palazzo Madama. L'obiettivo, a quanto viene riferito, sarebbe quello di provare a fare approdare la manovra in Aula al Senato il 15 dicembre. Il numero degli emendamenti segnalati alla manovra, a quanto si apprende, dovrebbe aggirarsi attorno a 300. 🔗 Leggi su Iltempo.it
