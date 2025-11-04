Manovra scudo Abi sulle banche | Colpite anche le piccole

Roma, 4 novembre 2025 – Che le banche non fossero soddisfatte della manovra era noto. Ma ieri, nell’audizione dei rappresentanti dell’ Abi in Commissione Bilancio al Senato, sono emersi con la nettezza dei numeri, ma senza polemiche, l’impatto e la misura degli effetti del cosiddetto contributo introdotto nella legge di Bilancio: tra il 2026 e il 2029 gli istituti di credito subiranno un prelevo aggiuntivo di circa 9,6 miliardi di euro, con mancati ricavi per circa 800 milioni di euro al 2030, con un aumento della sola Irap a quota 7,4 per cento. GIANCARLO GIORGETTI MINISTRO Prelievo sulle banche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

