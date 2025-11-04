Manovra Luigi Ulgiati UGL | Patto per il Futuro e meno pressione fiscale per rilanciare crescita e occupazione

"L’UGL è favorevole a promuovere un Patto per il Futuro tra lavoratori, imprese e Governo, finalizzato al rilancio del Sistema Paese, con un impegno comune su fisco, redditi, politiche industriali, innovazione tecnologica, energia, giustizia e solidarietà sociale. In questo quadro è fondamentale pro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Manovra, Luigi Ulgiati, UGL: “Patto per il Futuro e meno pressione fiscale per rilanciare crescita e occupazione"

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'intervento sul quotidiano Unione Sarda del Segretario Generale della CISL Sarda Pier Luigi Ledda, sui temi della Manovra. - facebook.com Vai su Facebook

Questa mattina ad Omnibus, una bella discussione sulla manovra economica, sull’aumento delle tasse per le banche, sulle misure per imprese e famiglie e molto altro. Buona visione! - X Vai su X

Manovra: venerdì incontro sindacati-governo. Capone, Leader UGL: “Siamo pronti alla sottoscrizione del ‘Patto per il Futuro’ tra lavoratori, imprese e Governo” - “Attendevamo la convocazione di venerdì sulla prossima Manovra finanziaria per proseguire il confronto con il Governo Meloni, un percorso avviato negli anni scorsi che, è innegabile, ha generato un ... Scrive affaritaliani.it

Manovra, Paolo Capone, Leader UGL: “Confronto positivo con il Governo. Priorità a taglio Irpef, famiglie e sicurezza sul lavoro” - “Apprezziamo la convocazione da parte del Governo prima del Consiglio dei Ministri, un segnale importante di attenzione verso le richieste delle parti sociali. Riporta affaritaliani.it