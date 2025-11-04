Manovra le associazioni artigiane incontrano la segretaria del Pd Elly Schlein
ROMA – La Cna, Confartigianato e Casartigiani hanno accolto l’invito della segretaria del Pd, Elly Schlein (foto), per un confronto sulla legge di bilancio. Le tre organizzazioni hanno evidenziato che la manovra ha limitati effetti espansivi auspicando alcune correzioni nel corso dell’iter parlamentare. In particolare, sui sostegni alla crescita e agli investimenti e il ritorno al super-ammortamento, sarebbe opportuno, per ampliare l’inclusività della misura e aumentare la platea delle imprese artigiane che possono beneficiarne, mantenere il credito d’imposta per investimenti di piccolo importo, magari fino a 500. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
