Manovra finanziaria Giorgione | Allarme per il mezzogiorno investimenti ZES e Industria 4.0 a rischio

Anteprima24.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti “Negli ultimi giorni desta forte preoccupazione il contenuto della manovra finanziaria attualmente all’esame del Parlamento, che prevede il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta maturati per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e per gli incentivi legati alla ricerca, all’innovazione e all’Industria 4.0. Una misura che, se confermata, ridurrebbe drasticamente l’effettiva fruibilità di strumenti fiscali strategici, minando l’attrattività del Mezzogiorno per nuovi investimenti e vanificando gli obiettivi di rilancio economico e di riequilibrio territoriale perseguiti negli ultimi anni con risultati tangibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

manovra finanziaria giorgione allarme per il mezzogiorno investimenti zes e industria 40 a rischio

© Anteprima24.it - Manovra finanziaria, Giorgione: “Allarme per il mezzogiorno, investimenti ZES e Industria 4.0 a rischio”

Scopri altri approfondimenti

manovra finanziaria giorgione allarmeGiorgione: “Allarme per il Mezzogiorno, investimenti nelle ZES e nell’Industria 4.0. a rischio. Su tema confronto con i candidati alle Regionali” - “Negli ultimi giorni desta forte preoccupazione il contenuto della manovra finanziaria attualmente all’esame del Parlamento, che prevede il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta m ... Come scrive ntr24.tv

manovra finanziaria giorgione allarmeManovra finanziaria, Giorgione: "Allarme per il Mezzogiorno" - L'articolo Manovra finanziaria, Giorgione: "Allarme per il Mezzogiorno" proviene da OttoPagine. Riporta msn.com

Manovra al via in Senato, partono una raffica di audizioni - Un lavoro preliminare che si concluderà con l'audizione del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti giovedì. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Finanziaria Giorgione Allarme