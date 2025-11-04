Tempo di lettura: 3 minuti “Negli ultimi giorni desta forte preoccupazione il contenuto della manovra finanziaria attualmente all’esame del Parlamento, che prevede il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta maturati per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e per gli incentivi legati alla ricerca, all’innovazione e all’Industria 4.0. Una misura che, se confermata, ridurrebbe drasticamente l’effettiva fruibilità di strumenti fiscali strategici, minando l’attrattività del Mezzogiorno per nuovi investimenti e vanificando gli obiettivi di rilancio economico e di riequilibrio territoriale perseguiti negli ultimi anni con risultati tangibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Manovra finanziaria, Giorgione: “Allarme per il mezzogiorno, investimenti ZES e Industria 4.0 a rischio”