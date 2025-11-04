Manovra Conflavoro | Bene il Governo premiare i rinnovi va nella giusta direzione
Sono in corso le audizioni di imprese e lavoratori sulla Legge di Bilancio 2026. Tra le misure in esame, l’introduzione della detassazione dei rinnovi contrattuali dal 2026 ha suscitato diverse reazioni nel mondo delle imprese. Ne parliamo con Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro, associazione che rappresenta 90mila piccole e medie imprese. Confcommercio parla di misura iniqua. È davvero così? “Altro che disparità, finalmente si premiano i rinnovi veri e si punisce chi tiene i lavoratori in attesa per anni. La previsione dei nuovi rinnovi contrattuali dal 2026 è un incentivo al dialogo e alla responsabilità a tutela di milioni di lavoratori del commercio e del terziario che per anni sono rimasti senza aumenti perché i contratti non venivano rinnovati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
