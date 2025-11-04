Manovra Capobianco Conflavoro | Bene il Governo premiare i rinnovi va nella giusta direzione

Sono in corso le audizioni di imprese e lavoratori sulla Legge di Bilancio 2026. Tra le misure in esame, l'introduzione della detassazione dei rinnovi contrattuali dal 2026 ha suscitato diverse reazioni nel mondo delle imprese. Ne parliamo con Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro, Associazione che rappresenta 90mila piccole e medie imprese. Confcommercio parla di misura iniqua. È davvero così? Altro che disparità, finalmente si premiano i rinnovi veri e si punisce chi tiene i lavoratori in attesa per anni. La previsione dei nuovi rinnovi contrattuali dal 2026 è un incentivo al dialogo e alla responsabilità a tutela di milioni di lavoratori del commercio e del terziario che per anni sono rimasti senza aumenti perché i contratti non venivano rinnovati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra, Capobianco (Conflavoro): “Bene il Governo, premiare i rinnovi va nella giusta direzione”

Leggi anche questi approfondimenti

Leah, 10 anni, ha salvato la vita di suo fratello minore, si 7 anni, che stava soffocando con una piccola caramella gommosa. La ragazzina ha imparato la manovra di Heimlich da sua madre, che lavora al commissariato locale di Lavon, in Texas, e tiene regolar - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, Capobianco (Conflavoro): “Bene il Governo, premiare i rinnovi va nella giusta direzione” - Ne parliamo con Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro, Associazione che rappresenta 90mila ... Secondo iltempo.it

Ddl Bilancio, Capobianco (Conflavoro): “Manovra prudente, ma serve spinta su AI, energia e fiscalità del lavoro” - In audizione presso le Commissioni Bilancio di Senato e Camera sulla Manovra, Conflavoro ha apprezzato la riduzione dell’aliquota IRPEF intermedia, la detassazione dei rinnovi contrattuali e il raffor ... Si legge su meridiananotizie.it

Payback dispositivi medici. Conflavoro PMI Sanità: “Inserire franchigia in Manovra per tutelare PMI e garantire sanità sostenibile” - È urgente rivedere il meccanismo del payback sui dispositivi medici, oggi considerato retroattivo e sproporzionato, introducendo già ... msn.com scrive