Manna nel pre partita di Napoli Eintracht | Il mercato è stato focalizzato sul rafforzamento della panchina ora serve tempo Ecco cosa ho sempre detto

Calcionews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manna nel pre partita di Napoli Eintracht ha presentato la sfida di Champions League e ha parlato del mercato fatto per rafforzare la squadra di Conte Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, facendo il punto sul lavoro di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

manna nel pre partita di napoli eintracht il mercato 232 stato focalizzato sul rafforzamento della panchina ora serve tempo ecco cosa ho sempre detto

© Calcionews24.com - Manna nel pre partita di Napoli Eintracht: «Il mercato è stato focalizzato sul rafforzamento della panchina, ora serve tempo. Ecco cosa ho sempre detto»

Approfondisci con queste news

Napoli, Manna: “Nuovo centrocampista? Ci stiamo guardando intorno” - Le dichiarazioni del ds del Napoli, Giovanni Manna, a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Champions con l'Eintracht Francoforte ... Secondo gianlucadimarzio.com

manna pre partita napoliNapoli, Manna: "De Bruyne ko? Saremo pronti sul mercato. Abbiamo migliorato le seconde linee" - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita, in Champions League, contro l'Eintracht. Da tuttomercatoweb.com

manna pre partita napoliNapoli-Eintracht, Manna: «Nuovo centrocampista? Stiamo facendo delle valutazioni, ci faremo trovare pronti» - Il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht, queste le sue parole: «Ci vuole pazienza ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manna Pre Partita Napoli