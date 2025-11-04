Manna | Avevamo bisogno di allungare la panchina Il prossimo nostro mercato magari sarà diverso ancora

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita, in Champions League, contro l’Eintracht Francoforte. Le parole di Manna. Quale bilancio fa del lavoro di mercato svolto? «Speriamo di aver fatto il miglior lavoro possibile. I risultati secondo me aiutano anche l’integrazione dei nuovi. Se le cose vanno bene è più facile inserirsi all’interno di un contesto» Ha preso dei titolari veri o delle riserve ai titolari che aveva già l’anno scorso? «Io ho sempre detto che noi avevamo, come dice il mister, 12-13 titolari l’anno scorso. La formazione titolare dell’anno scorso è una formazione forte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Manna: «Avevamo bisogno di allungare la panchina. Il prossimo nostro mercato magari sarà diverso ancora»

