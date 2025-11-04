Manifestazione per la Palestina possibili disagi al servizio autobus

Domani, mercoledì 5 novembre, in occasione di una manifestazione per la Palestina con corteo che si svolgerà tra Piazza Poggi e Piazza Salvemini, a partire dalle ore 19:00 circa e fino al termine della manifestazione, saranno attivate deviazioni temporanee di percorso su alcune linee urbane.Il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

