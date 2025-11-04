Manfredi | Presto ordinanza del Comune di Napoli per la movida

4 nov 2025

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rivelato come Palazzo San Giacomo stia lavorando per emanare un’ordinanza che disciplini la movida. Per disciplinare la movida a Napoli sarà presto “emanata un’ordinanza”. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia del IV novembre che si è svolta . 🔗 Leggi su 2anews.it

