Mancato rispetto dell' igiene e delle scritture attività multate in stazione

Udinetoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un totale di mille euro di sanzioni e la possibilità, nel caso in cui non si rimediasse a quanto contestato, che le loro attività possano essere sospese su disposizione dell'Ufficio attività produttive del Comune. È quanto accaduto nei giorni scorsi a due esercizi commerciali della zona della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Mancato Rispetto Igiene Scritture