Mancato rispetto dell' igiene e delle scritture attività multate in stazione
Un totale di mille euro di sanzioni e la possibilità, nel caso in cui non si rimediasse a quanto contestato, che le loro attività possano essere sospese su disposizione dell'Ufficio attività produttive del Comune. È quanto accaduto nei giorni scorsi a due esercizi commerciali della zona della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
I CONTROLLI | Rilevato il mancato rispetto dell’obbligo di identificazione della clientela e della registrazione della merce Vai su Facebook
