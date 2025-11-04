Mancata precedenza schianto tra due auto all' incrocio | grave una ragazza

Bresciatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 21 anni è stata trasportata d’urgenza alla clinica Poliambulanza di Brescia a causa dei gravi traumi riportati in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, lunedì 3 novembre, lungo la Strada Provicniale 1 a Orzinuovi. La giovane, residente nel paese della Bassa, è stata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

mancata precedenza schianto dueSchianto tra auto per una mancata precedenza: due donne all’ospedale - Schianto attorno alle 8:30 nei pressi delle cimitero del Pinocchio ad Ancona dove, per cause in fase di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione. Riporta youtvrs.it

Licola, botte per una precedenza e poi inseguimento con schianto - Scene da Far West questa mattina a Licola dove due coppie hanno dato vita a una rissa per motivi di viabilità. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Mancata Precedenza Schianto Due