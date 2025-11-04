Mancata precedenza schianto tra due auto all' incrocio | grave una ragazza
Una ragazza di 21 anni è stata trasportata d’urgenza alla clinica Poliambulanza di Brescia a causa dei gravi traumi riportati in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, lunedì 3 novembre, lungo la Strada Provicniale 1 a Orzinuovi. La giovane, residente nel paese della Bassa, è stata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
