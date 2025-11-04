Manca l' acqua a Monte San Giacomo la sindaca minacciata sui social | Togliti la vita
Minacce social alla sindaca di Monte San Giacomo, Angela d'Alto, in seguito a un post sulla carenza di acqua in comune. Un cittadino del suo comune ha infatti scritto alla prima cittadina di togliersi la vita.Il casoDa tempo Monte San Giacomo ha problemi con l’approvvigionamento di acqua e alcuni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
