Manca l' acqua a Monte San Giacomo la sindaca minacciata sui social | Togliti la vita

Salernotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minacce social alla sindaca di Monte San Giacomo, Angela d'Alto, in seguito a un post sulla carenza di acqua in comune. Un cittadino del suo comune ha infatti scritto alla prima cittadina di togliersi la vita.Il casoDa tempo Monte San Giacomo ha problemi con l’approvvigionamento di acqua e alcuni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Emergenza idrica a Monte San Giacomo, parla la sindaca D’Alto - Il serbatoio riceve solo 3 litri d’acqua al secondo a fronte di un consumo di 7- Segnala infocilento.it

manca acqua monte sanDa Nusco a Grottolella, l’acqua è un optional - L’Alto Calore ha messo a disposizione le autobotti per limitare i disagi, ma ... Secondo orticalab.it

manca acqua monte sanLavori Geal sulla rete idrica: possibili disagi il 30 ottobre a Monte San Quirico - Geal Spa comunica che a causa di lavori sulla rete idrica, il 30 ottobre dalle 9 alle 16,30 potrà essere sospesa l’erogazione dell’acqua o si potranno verificare cali di pressione, nella zona di Monte ... Lo riporta luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: Manca Acqua Monte San