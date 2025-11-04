Manageritalia | in Emilia Romagna occupazione oltre la media nazionale e ai massimi tra i 25-34enni
(Adnkronos) – I numeri dell’occupazione in milia Romagna sono tutti sopra la media nazionale ma i conti sulle retribuzioni non tornano, soprattutto quelli delle donne e occorre intervenire con politiche mirate. Questi i temi al centro della discussione nell’assemblea di Manageritalia Emilia-Romagna che si è svolta ieri pomeriggio presso gli spazi di Dama – Tecnopolo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Manageritalia: in Emilia Romagna occupazione oltre la media nazionale e ai massimi tra i 25-34enni - I numeri dell’occupazione in milia Romagna sono tutti sopra la media nazionale ma i conti sulle ... Riporta notizie.tiscali.it
"Retribuzioni più eque" - I numeri dell’occupazione in regione sono tutti sopra la media nazionale ma i conti sulle retribuzioni non tornano, soprattutto ... Secondo msn.com
Manageritalia, da manager stazione radio e torre faro per Protezione civile di Lugo di Romagna - E’ senza sosta l’attenzione, la solidarietà e l’impegno di Manageritalia Emilia- Riporta adnkronos.com