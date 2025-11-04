Manager accoltellata in piazza Gae Aulenti il movente di Vincenzo Lanni | Licenziato 10 anni fa voleva colpire in un simbolo del potere economico

Vincenzo Lanni, il 59enne fermato per l'accoltellamento di una manager di Finlombardia colpita alla schiena in piazza Gae Aulenti (Milano) alle 9 del mattino, poco prima che entrasse a lavoro.La vittima scelta casualmente: "Voleva colpire il contesto che rappresentava"L'uomo, interrogato dalla. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

È ancora senza un movente l'aggressione subita lunedì mattina in piazza Gae Aulenti a Milano da una manager 43enne di Finlombarda. La donna è stata accoltellata alla schiena mentre a piedi raggiungeva il suo ufficio. L'unico sospettato è Vincenzo Lanni, - facebook.com Vai su Facebook

Vincenzo Lanni: “Ho scelto la vittima casualmente, era il simbolo del potere economico come piazza Gae Aulenti” - Vincenzo Lanni: "Ho scelto la vittima casualmente, era il simbolo del potere economico come piazza Gae Aulenti". blitzquotidiano.it scrive

Anna Laura Valsecchi accoltellata in piazza Gae Aulenti da un uomo coi capelli bianchi: forse scelta a caso - Donna accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti, c'è l'identikit dell'aggressore. Lo riporta virgilio.it

Parla Thomas, il marito della manager di piazza Gae Aulenti: “Mi hanno telefonato col suo cellulare, sono corso in bici. Lei diceva solo: è un pazzo, un pazzo” - Milano, il compagno della 43enne ferita alla schiena è arrivato poco dopo l’aggressione, chiamato da una passante: “Mia moglie era ancora sveglia e cosciente” ... Come scrive msn.com