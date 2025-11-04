Manager accoltellata in piazza Gae Aulenti il movente di Vincenzo Lanni | Licenziato 10 anni fa voleva colpire in un simbolo del potere economico

Vincenzo Lanni, il 59enne fermato per l'accoltellamento di una manager di Finlombardia colpita alla schiena in piazza Gae Aulenti (Milano) alle 9 del mattino, poco prima che entrasse a lavoro.La vittima scelta casualmente: "Voleva colpire il contesto che rappresentava"L'uomo, interrogato dalla. 🔗 Leggi su Today.it

