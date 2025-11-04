Mammomobile di nuovo in marcia | da Foggia la prima delle venti tappe per la prevenzione del tumore al seno
Il Mammomobile di Asl Foggia torna a percorrere le strade della Capitanata per un nuovo mese all’insegna della prevenzione e della salute femminile. Domani, l’ambulatorio mobile per lo screening gratuito del tumore al seno farà tappa a Foggia, in corso Garibaldi, per la prima delle venti giornate. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
