Mamma Roma Pasolini e gli altri spettacolo di Elena Bonelli al Teatro Tor Bella Monaca

“Mamma Roma, Pasolini e gli altri” è il nuovo spettacolo firmato da Elena Bonelli, in programma il 10 novembre alle 21 e il 24 novembre alle 10 e alle 21 sul palco del Teatro di Tor Bella Monaca.Un viaggio emozionale nel cuore della romanità, tra parole, musica e memoria. Al centro della. 🔗 Leggi su Romatoday.it