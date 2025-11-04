Mamma Laura realizza il suo sogno e si sposa prima di morire | la 42enne stroncata dal male 15 giorni dopo il grande ' sì'

MONASTIER - Nella notte fra domenica e lunedì alla Casa dei Gelsi di Treviso si è spenta Laura Rita Careddu, 42 anni, mamma di due bambine piccole. «Fino all?ultimo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Mamma Laura realizza il suo sogno e si sposa prima di morire: la 42enne stroncata dal male 15 giorni dopo il grande 'sì'

