Mamdani? Un comunista non avrà i fondi federali L' attacco di Trump nel giorno del voto a New York
Nella notte che precede il voto per la carica di sindaco di New York, il confronto tra il presidente Donald Trump e il candidato progressista Zohran Mamdani si è caricato di toni durissimi, segnando una svolta significativa nella corsa elettorale di una città che osserva e viene osservata dal mondo. Trump, intervenendo in un’intervista televisiva e attraverso i suoi post sui social, ha accusato Mamdani di essere “ un comunista ”, sostenendo che le sue politiche metterebbero a rischio il futuro economico e sociale della metropoli. Ha poi aggiunto che, se Mamdani dovesse vincere, sarebbe difficile per la Casa Bianca continuare a garantire alla città “ molti soldi federali ”, trasformando così la contesa locale in un monito nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi si vota il sindaco di New York e gli occhi del mondo sono puntati su Zohran Mamdani mentre Trump sbandiera la minaccia comunista, 30 anni dall’omicidio del primo ministro Rabin a Tel Aviv, il ddl di Fratelli d’Italia per velocizzare gli sfratti per chi non pa - facebook.com Vai su Facebook
Mamdani superfavorito nei sondaggi a New York. Trump: “E’ un piccolo comunista, non un socialista” - X Vai su X
“Mamdani? Un comunista, non avrà i fondi federali”. L'attacco di Trump nel giorno del voto a New York - Alla vigilia del voto a New York, Trump attacca il candidato progressista dem e invita a votare Adrew Cuomo. Da msn.com
Elezioni a New York infuocate, Trump contro Mamdani: "Se votate quel comunista incapace vi taglio i fondi" - La tornata elettorale però è particolarmente sentita perché il grande favorito potrebbe diventare il candida ... Si legge su affaritaliani.it
Elezioni a New York, Mamdani è il grande favorito. E Trump minaccia: se diventa sindaco addio ai fondi federali - Il capo della Casa Bianca accende la contesa a modo suo e appoggia l'altro democratico sconfitto alle primarie, Andrew Cuomo. Come scrive today.it