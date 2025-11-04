Nella notte che precede il voto per la carica di sindaco di New York, il confronto tra il presidente Donald Trump e il candidato progressista Zohran Mamdani si è caricato di toni durissimi, segnando una svolta significativa nella corsa elettorale di una città che osserva e viene osservata dal mondo. Trump, intervenendo in un’intervista televisiva e attraverso i suoi post sui social, ha accusato Mamdani di essere “ un comunista ”, sostenendo che le sue politiche metterebbero a rischio il futuro economico e sociale della metropoli. Ha poi aggiunto che, se Mamdani dovesse vincere, sarebbe difficile per la Casa Bianca continuare a garantire alla città “ molti soldi federali ”, trasformando così la contesa locale in un monito nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Mamdani? Un comunista, non avrà i fondi federali”. L'attacco di Trump nel giorno del voto a New York