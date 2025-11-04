Mamdani l’Obama dei Giovani pronto a riscrivere la storia a New York | un sindaco musulmano nel cuore dell’11 settembre

La corsa per la carica di sindaco di New York è stata scossa da un'onda politica e generazionale senza precedenti, che ha preso il nome di "Uragano Zohran Mamdani". Il 34enne di origini indiano-ugandesi, con un'identità profondamente intrecciata al credo musulmano e un programma apertamente socialista, ha catalizzato l'entusiasmo dei giovani elettori, promettendo di inaugurare un'epoca di profonde riforme nel cuore stesso del capitalismo globale, a Wall Street. L'esito delle urne, se confermato dalle proiezioni, si preannuncia come un evento storico di risonanza mondiale, non solo per la sua carica simbolica ma anche per l'impatto che le sue politiche radicali potrebbero avere sulla vita della metropoli.

