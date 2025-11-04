Maltrattamenti in una casa di riposo ammessa la costituzione di parte civile di un 68enne siciliano

Tempo di lettura: 2 minuti È proseguito dinanzi al Collegio del Tribunale di Benevento il processo a carico dei quattro operatori socio-sanitari accusati di maltrattamenti aggravati nei confronti degli anziani ospiti della casa albergo di Cerreto Sannita. A giudizio G. P., 51 anni, di Cerreto Sannita, L. A. M., 56 anni, di Guardia Sanframondi, A. M., 48 anni, di Sant’Agata de’ Goti e G. S. 30 anni, di Valle di Maddaloni, tutti chiamati a rispondere delle pesanti accuse formulate dalla Procura. Il Collegio difensivo è composto dagli avvocati Massimo Viscusi, Antonio Barbieri, Cosimo Ciotta ed Emiliano Vaccarella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maltrattamenti in una casa di riposo, ammessa la costituzione di parte civile di un 68enne siciliano

Scopri altri approfondimenti

Il recente caso di presunti maltrattamenti nella casa di riposo. I dialogi tra gli operatori socio-sanitari - facebook.com Vai su Facebook

Abusa di 8 anziane nella casa di riposo e torna a fare il badante ad una coppia: la figlia scopre su internet i suoi precedenti e lo allontana - Ha violentato otto anziane nella casa di riposo dove lavorava, torna a fare il badante. Si legge su ilgazzettino.it

«Abusò di mia mamma in casa di riposo, ora torna a fare il badante: mi si è gelato il sangue» - «Quando ho letto che Davide Barresi aveva trovato lavoro come badante mi si è gelato il sangue. Lo riporta ilgazzettino.it

Stuprò otto anziane in una casa di riposo a San Donà, faceva il badante a una coppia di Belluno - Ex operatore sociosanitario della Rsa "Monumento ai caduti" era stato condannato in Appello a otto anni. Si legge su msn.com