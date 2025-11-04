Maltrattamenti e violenza sessuale catturati tre latitanti all’estero | quanti anni devono scontare in Italia

Tre latitanti arrestati in Albania e Romania per maltrattamenti, violenza sessuale e furti: saranno estradati in Italia per scontare quasi 14 anni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maltrattamenti e violenza sessuale, catturati tre latitanti all’estero: quanti anni devono scontare in Italia

