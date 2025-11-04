Maltrattamenti e minacce di morte ai genitori | arrestato un 27enne
Ha continuato per mesi ad abitare con i genitori, nonostante la Procura avesse disposto l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento e di dimora nel Comune di Venezia. È così che venerdì scorso, 31 ottobre, i carabinieri della stazione di Cannaregio hanno portato in carcere. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
L'uomo, residente in comune della Val d'Enza, è stato arrestato dai carabinieri di Quattro Castella per aver violato il divieto di avvicinamento alla compagna, già vittima di ripetuti maltrattamenti e minacce. Nonostante l’applicazione del braccialetto elettronico, l’ - facebook.com Vai su Facebook
POLIZIA DI STATO – MANTOVA * MALTRATTAMENTI: «VIOLENZE E MINACCE DI MORTE ALLA COMPAGNA, ARRESTATO IL CONVIVENTE» - X Vai su X
Minaccia di morte e perseguita i genitori, 27enne arrestato a Cannaregio - Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri a Venezia con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei genitori, con cui abita a Cannaregio. Scrive msn.com
Picchia i genitori anziani per la droga: il figlio 57enne condannato per maltrattamenti ed estorsione - Da una vita succhiava via la pace di casa, goccia dopo goccia, finché non è rimasto più nulla. Segnala ilgazzettino.it
Maltrattamenti alla Stella Maris. Ultima udienza del processo. Presidio e attesa della sentenza - Oggi dovrebbe concludersi il processo sui presunti maltrattamenti ai danni di disabili nell’allora sede della Stella Maris di Montalto di Fauglia: l’ ... Da msn.com