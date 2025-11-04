Maltrattamenti e minacce di morte ai genitori | arrestato un 27enne

Ha continuato per mesi ad abitare con i genitori, nonostante la Procura avesse disposto l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento e di dimora nel Comune di Venezia. È così che venerdì scorso, 31 ottobre, i carabinieri della stazione di Cannaregio hanno portato in carcere. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

