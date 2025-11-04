Maltrattamenti continui alla compagna finisce in carcere un 33enne di Brolo
Oggi personale della Compagnia Carabinieri di Patti, nell’ambito di indagini dirette al controllo del territorio e coordinate dalla procura di Patti, ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Patti Andrea La Spada su richiesta della locale procura nei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
