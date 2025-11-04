Maltrattamenti al centro riabilitativo per disabili | condannati 10 operatori assolti i medici

PISA – Dopo quattro anni di udienze, il tribunale di Pisa ha emesso oggi (4 novembre) la sentenza nel processo per i presunti maltrattamenti ai disabili avvenuti in una struttura di Montalto di Fauglia, condannando dieci operatori sanitari e assolvendo invece due operatori e tre medici. Le condanne variano da quattro anni e un mese fino a due anni e quattro mesi di reclusione. Il procedimento, definito uno dei più grandi processi per maltrattamenti a persone disabili in Italia, era iniziato dopo un’articolata indagine dei carabinieri nel 2016, scaturita dalla denuncia di una famiglia il cui figlio disabile era tornato a casa con lividi e segni di violenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it