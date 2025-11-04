Malore fuori da scuola muore giovane papà

Un padre di famiglia, innamorato dei suoi tre figli, un marito devoto, un lavoratore stimato e un appassionato di cultura e arte. La città è profondamente scossa dall’improvvisa morte di Beniamino Malavasi, venuto a mancare ieri mattina a 53 anni a causa di un malore. L’uomo, verso le 8.30, stava accompagnando il figlio a scuola alle elementari Pertini quando, in via Atene, ha perso il controllo della macchina, riuscendo però ad accostare a destra sul marciapiede. Immediato l’intervento del 118: i sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimarlo, ma il dottore dell’automedica di Novellara non ha potuto far altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore fuori da scuola, muore giovane papà

Scopri altri approfondimenti

Il calciatore 27enne ha investito e ucciso l’81enne in carrozzina Paolo Saibene mentre guidava una Sealion Byd. Il pensionato ha lasciato la pista ciclabile e attraversato fuori dalle strisce pedonali: ipotesi malore, fondamentale l’autopsia - facebook.com Vai su Facebook

Marijuana fuori da scuola, minorenne accusa un malore: pusher denunciato - X Vai su X

Malore fuori da scuola, muore giovane papà - Carpi, Beniamino Malavasi, 53 anni, era alla guida dell’auto quando si è accasciato davanti al figlio che stava accompagnando alle Pertini ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Paura vicino Treviso, auto contro un bus con 50 studenti - Il bus a quell'ora era pieno di studenti, una cinquantina, saliti sulla linea che parte da San Donà di Piave (Venezia) alle 6. Come scrive ansa.it

Malore a scuola, prof esce dall'aula, si accascia e muore: aveva 60 anni, il dramma davanti ai suoi studenti - Maiuri» di Napoli ha avuto un improvviso malore mentre era in classe, è uscito dall'aula ed è deceduto subito dopo. Riporta corriereadriatico.it