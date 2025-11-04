Malore fatale durante la raccolta delle olive | muore un anziano a Castelnuovo

Salernotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma a Castelnuovo Cilento, in località Pozzi: un uomo purtroppo è stato stroncato da un malore improvviso mentre raccoglieva delle olive. Inutili, i tentativi del 118 di salvargli la vita: l'anziano è deceduto. Lutto nella comunità. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

