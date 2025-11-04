Malore fatale durante la raccolta delle olive | muore un anziano a Castelnuovo

Dramma a Castelnuovo Cilento, in località Pozzi: un uomo purtroppo è stato stroncato da un malore improvviso mentre raccoglieva delle olive. Inutili, i tentativi del 118 di salvargli la vita: l'anziano è deceduto. Lutto nella comunità. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Malore fatale a 66enne, il pm Marco Dioni ha inviato un avviso di garanzia al legale rappresentante della ditta che ha effettuato la disinfestazione nella villa dei due coniugi poi sentitisi male. Acquisite provette poi decisione su autopsia. #Teletruria #News - facebook.com Vai su Facebook

Malore durante la vacanza in Egitto: addio alla 37enne Lara De Cassan, mamma di tre figli - Lutto a Livinallongo del Col di Lana per la morte di Lara De Cassan, 37 anni, deceduta durante un’immersione a Sharm el- Segnala nordest24.it

Ha un malore durante un'immersione a Su Gologone: muore a 59 anni Luca Pedrali, campione di sub - Luca Pedrali, 59 anni, è morto nell'ambiente dove ha vissuto i giorni migliori della sua vita: campione di sub, già recordman italiano quando scese a 264,8 metri stabilendo (tra Tremosine e Limone, in ... Si legge su brescia.corriere.it

Damiano Lorenzon, il fotografo 51enne si accascia a terra e muore per malore durante un viaggio di lavoro: lascia un figlio di sei anni - Un malore fatale ha stroncato improvvisamente la vita del fotografo Damiano Lorenzon, 51 anni di Roncade, e tutta la comunità si stringe attorno ai genitori Franco e Nadia, all'ex compagna ... Come scrive ilgazzettino.it