Maledizione Juve ginocchio ko | Spalletti è disperato
Per Spalletti la stagione è cominciata bene dal punto di vista dei risultati, ma l’infortunio al ginocchio lo ha messo subito di fronte a un bivio. La Juventus è tornata a sorridere dopo settimane di incertezza. La vittoria sul campo della Cremonese, firmata da una prestazione finalmente all’altezza della storia bianconera, ha ridato ossigeno a un ambiente che ne aveva estremo bisogno. L’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina juventina non poteva andare meglio: intensità, solidità e la sensazione che qualcosa stia cambiando davvero nella testa e nelle gambe dei giocatori. Il contratto di otto mesi firmato dal tecnico toscano, con nessuna opzione di rinnovo automatico inserita al suo interno, è arrivato nel momento giusto, restituendo ambizione e identità a una squadra che sembrava smarrita. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Juventus, sogno Milinkovic-Savic e incubo Bremer: ginocchio ko, quanto sta fuori - La sfortuna si abbatte nuovamente su Gleison Bremer: lesione al ginocchio sinistro per il difensore centrale brasiliano della Juventus. Scrive affaritaliani.it
Bremer di nuovo ko e il tifo Juve si dispera: "Un incubo", "Prendete il mio ginocchio" - Il difensore brasiliano si riferma per almeno un mese e mezzo a distanza di un anno dal pesantissimo infortunio rimediato lo scorso anno. Riporta tuttosport.com
Doccia fredda per la Juve, Bremer ko: ecco cosa è successo - Non c'è pace per Gleison Bremer e per la Juventus: il difensore brasiliano, infatti, ha subito un nuovo infortunio al ginocchio sinistro ed è costretto ancora una volta a fermarsi come minimo per un ... Da ilgiornale.it