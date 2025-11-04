Per Spalletti la stagione è cominciata bene dal punto di vista dei risultati, ma l’infortunio al ginocchio lo ha messo subito di fronte a un bivio. La Juventus è tornata a sorridere dopo settimane di incertezza. La vittoria sul campo della Cremonese, firmata da una prestazione finalmente all’altezza della storia bianconera, ha ridato ossigeno a un ambiente che ne aveva estremo bisogno. L’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina juventina non poteva andare meglio: intensità, solidità e la sensazione che qualcosa stia cambiando davvero nella testa e nelle gambe dei giocatori. Il contratto di otto mesi firmato dal tecnico toscano, con nessuna opzione di rinnovo automatico inserita al suo interno, è arrivato nel momento giusto, restituendo ambizione e identità a una squadra che sembrava smarrita. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Maledizione Juve, ginocchio ko: Spalletti è disperato