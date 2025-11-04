Maignan tiene i piedi oer terra | Troppo presto per parlare di Scudetto
Milano, 4 novembre 2025 – Grazie alla vittoria contro la Roma, il Milan è salito a quota 21 punti, gli stessi proprio dei giallorossi e dell'Inter e uno in meno del Napoli capolista. I rossoneri sono tra le candidate principali per il successo finale: dopo una stagione complicata come la scorsa, la dirigenza ha deciso di affidarsi a Igli Tare come direttore sportivo, il quale ha scelto Massimiliano Allegri come allenatore. L'ex tecnico della Juventus ci ha messo poco ad ambientarsi e si è subito calato nella realtà rossonera, restituendo alla squadra prestigio e ambizione. In dieci gare di campionato, i rossoneri hanno messo a referto sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, la prima giornata contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
