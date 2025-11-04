Maignan Milan il portiere francese ritorna ad essere decisivo Il suo futuro resta in forte dubbio Le ultimissime sull’estremo difensore rossonero
Maignan Milan: SuperMike torna decisivo e rilancia le ambizioni Scudetto. Ma il futuro del portiere continua a restare in forte dubbio. Dopo alcune settimane in cui non sono mancate le critiche, Maignan è tornato a essere una garanzia assoluta tra i pali. Il portiere francese, protagonista indiscusso della vittoria contro la Roma, ha compiuto un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Milan, Maignan torna super e si possono riaprire spiragli per il rinnovo #milan - X Vai su X
MAIGNAN, FUTURO INCERTO! La parata su Dybala riaccende il dibattito: il portiere in scadenza a luglio ha dato «segnali negativi» e l'intenzione sarebbe quella di salutare. #Maignan #Calciomercato #Milan #Allegri #Tare - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Milan, Maignan brilla ma il rinnovo resta in sospeso: cosa filtra - Mike Maignan, il rigore su Dybala e l’urlo del Meazza, dietro la parata c’è molto di più di una semplice prodezza: resta però difficile la sua permanenza in rossonero. Secondo notiziemilan.it
Maignan, leadership e sorrisi: scelta ferma del Milan, novità sul rinnovo - Le ultimissime sul futuro del portiere francese protagonista nel match contro la Roma di ieri sera a San Siro. Segnala milanlive.it
Ansia Milan: Maignan verso l’addio? Già scelti due portieri per il dopo Mike - Il Milan potrebbe perdere Maignan, con il Chelsea sulle sue tracce. Scrive spaziomilan.it