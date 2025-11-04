Maignan è tornato al top | il Milan ora confida nel rinnovo del contratto La situazione

Pianetamilan.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mike Maignan, portiere francese classe 1995 ex Lille e PSG, andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2026, ma il club di Via Aldo Rossi non ha ancora gettato la spugna sul rinnovo. Le ultime news sulla questione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

maignan 232 tornato al top il milan ora confida nel rinnovo del contratto la situazione

© Pianetamilan.it - Maignan è tornato al top: il Milan ora confida nel rinnovo del contratto. La situazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Maignan 232 Tornato Top