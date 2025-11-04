Magic Mike sono mani da scudetto | È presto ma il Milan punta in alto

Lo chiamavano “Magic Mike”, ai tempi dell’ultimo scudetto del Diavolo. Arrivato con la scomoda etichetta di erede di Gianluigi Donnarumma, si era scrollato via alla svelta sia il paragone che il tricolore transalpino – vinto con il Lille – per cucirsi addosso quello nostrano, in rossonero. Le magie, quattro stagioni dopo, Mike Maignan le fa ancora. Non ha mai smesso, nonostante qualche (dolorosa) pausa. Miglior portiere della Serie A 2021-2022, nella squadra dell’anno 2022 e 2023 per l’Aic, miglior numero uno dell’Europeo 2024. I premi non vanno in campo, ma contro la Roma se n’è preso un altro: mvp. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Magic Mike, sono mani da scudetto: "È presto, ma il Milan punta in alto"

Approfondisci con queste news

#Milan, contro la Roma #Maignan torna 'Magic Mike': "#Scudetto? Non montiamoci la testa" - facebook.com Vai su Facebook

Il Milan e Allegri possono sorridere: Maignan è tornato Magic Mike - X Vai su X

Magic Mike, sono mani da scudetto: "È presto, ma il Milan punta in alto" - Arrivato con la scomoda etichetta di erede di Gianluigi Donnarumma, si era scrollato via alla svelta sia il paragone che il trico ... Si legge su msn.com

Magic Mike – The Last Dance, il trailer del film con Channing Tatum - Il 9 febbraio 2023 arriva al cinema Magic Mike – The Last Dance, il nuovo film di Steven Soderbergh con Channing Tatum e Salma Hayek Pinault, terzo capitolo del franchise Magic Mike. Riporta tg24.sky.it