Magenta la protesta all’ospedale Fornaroli delle guardie giurate | Un solo vigilante in dieci piani E scatta la mobilitazione

Magenta (Milano), 4 novembre 2025 – Mattinata di protesta davanti all’ospedale Fornaroli, dove le guardie giurate in servizio hanno incrociato le braccia ieri, per denunciare gravi criticità nella gestione della sicurezza interna. Lo sciopero, promosso dal sindacato Flai, ha voluto richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro ritenute insostenibili e sull’assenza di dialogo con la società appaltatrice. “Abbiamo voluto portare all’opinione pubblica ciò che accade nella sicurezza dei servizi pubblici – spiega Andrea Orlando, segretario generale Flai –. L’azienda che gestisce il servizio in ospedale è latitante: manca personale, mancano risposte e qualsiasi confronto sindacale viene ignorato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Magenta, la protesta all’ospedale Fornaroli delle guardie giurate: “Un solo vigilante in dieci piani”. E scatta la mobilitazione

