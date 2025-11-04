Mafia in Lombardia | il pentito Scarface svela l' alleanza tra Cosa nostra ' ndrangheta e camorra

E’ stata accolta la richiesta della Dda di Milano, coi pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, di acquisizione dei sei interrogatori, più altri atti a riscontro, di William Alfonso Cerbo, detto «Scarface», il nuovo pentito nel maxi procedimento «Hydra», scaturito dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, su una presunta "alleanza" tra affiliati di Cosa Nostra, 'ndrangheta e. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mafia in Lombardia: il pentito "Scarface" svela l'alleanza tra Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra

Leggi anche questi approfondimenti

Il pentito catanese “Scarface” fa il nome di Fabrizio Corona: «Era in rapporti con la mafia» William Cerbo sta raccontando ai pm milanesi il suo ruolo di «collettore economico in Lombardia del clan etneo dei Mazzei» Fonte La Sicilia Vai su Facebook

Mafia in Lombardia: il pentito "Scarface" svela l'alleanza tra Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra - E’ stata accolta la richiesta della Dda di Milano, coi pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, di acquisizione dei sei interrogatori, più altri atti a ... Lo riporta gazzettadelsud.it

Magistratura, Chiesa o altro che non si può dire? Cosa c'è dietro il tempismo di "Scarface" che accusa Fabrizio Corona... - Non dite a Fabrizio Corona che si fa aiutare a recuperare i crediti quando qualcuno non lo paga. Segnala mowmag.com

La mafia che "balla", il pentito Cerbo "Scarface": «Io, Mazzei e le discoteche» - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Scrive lasicilia.it