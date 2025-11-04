Mafia in Lombardia | il pentito Scarface svela l' alleanza tra Cosa nostra ' ndrangheta e camorra

Feedpress.me | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stata accolta la richiesta della Dda di Milano, coi pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, di acquisizione dei sei interrogatori, più altri atti a riscontro, di William Alfonso Cerbo, detto «Scarface», il nuovo pentito nel maxi procedimento «Hydra», scaturito dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, su una presunta "alleanza" tra affiliati di Cosa Nostra, 'ndrangheta e. 🔗 Leggi su Feedpress.me

mafia in lombardia il pentito scarface svela l alleanza tra cosa nostra ndrangheta e camorra

© Feedpress.me - Mafia in Lombardia: il pentito "Scarface" svela l'alleanza tra Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra

Leggi anche questi approfondimenti

mafia lombardia pentito scarfaceMafia in Lombardia: il pentito "Scarface" svela l'alleanza tra Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra - E’ stata accolta la richiesta della Dda di Milano, coi pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, di acquisizione dei sei interrogatori, più altri atti a ... Lo riporta gazzettadelsud.it

mafia lombardia pentito scarfaceMagistratura, Chiesa o altro che non si può dire? Cosa c'è dietro il tempismo di "Scarface" che accusa Fabrizio Corona... - Non dite a Fabrizio Corona che si fa aiutare a recuperare i crediti quando qualcuno non lo paga. Segnala mowmag.com

mafia lombardia pentito scarfaceLa mafia che "balla", il pentito Cerbo "Scarface": «Io, Mazzei e le discoteche» - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Scrive lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Mafia Lombardia Pentito Scarface