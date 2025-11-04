Maduro ha i giorni contati
"Pronti per una rapida risposta": il messaggio che il 22° battaglione dell’Unità di operazioni speciali dei Marines ha inviato al Comando Sud dell’esercito americano è un passo ulteriore nel definire la strategia che gli Stati Uniti stanno operando sul Venezuela considerato da Washington, ma non dall’Onu, un narco-Stato dal quale partono "uomini e droga che si infiltrano nel nostro Paese e lo destabilizzano e per farlo si sono comportati molto male, hanno svuotato le loro prigioni" come ha dichiarato Donald Trump che ha ripetuto, uniti, due concetti che fra di loro sembrano ben distanti: "Nicolas Maduro ha i giorni contati, ma dubito che gli Stati Uniti andranno in guerra contro il Venezuela". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
