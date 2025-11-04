Maduro ha i giorni contati Donald minaccia poi frena
Donald Trump continua a lanciare messaggi contraddittori sul Venezuela. Mentre nelle acque caraibiche la US Navy sta ammassando un dispositivo militare formidabile, con la portaerei nucleare Gerald Ford e il relativo gruppo d'attacco, una decina di altre navi da guerra e il sottomarino nucleare Newport News, il presidente torna ad escludere un'azione imminente. «Ne dubito. Non credo», ha detto in un'intervista al programma 60 Minutes della Cbs, lo stesso al quale aveva fatto causa per un'intervista «manipolata» a Kamala Harris, ottenendo 16 milioni di dollari nel patteggiamento con la società madre Paramount. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Venezuela, Trump: "Maduro ha i giorni contati" mentre cresce la tensione nei Caraibi Trump avverte che Maduro “ha i giorni contati”. Marines in esercitazione nei Caraibi, Mosca lancia avvertimenti: torna l’ombra della crisi di Cuba. #notizie #news #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Venezuela, sale la tensione: per Trump il presidente Maduro "ha i giorni contati". Ecco cosa può succedere - X Vai su X
Maduro: "Con Mosca cooperazione militare proficua". Trump: "Maduro ha i giorni contati" - Caracas accusa Ue: "Nemmeno un euro aiuti arriva a popolazione" Il ministro degli Esteri venezuelano, Yvan Gil, ha denunciato che "nemmeno un euro" dei fondi destinati dall'Unione Europea all'aiuto um ... Si legge su msn.com
"Maduro ha i giorni contati". Donald minaccia, poi frena - E Trump avvisa la Nigeria: "Basta stragi di cristiani o invadiamo" ... Scrive msn.com
Trump nega l'attacco al Venezuela ma avverte Maduro: “Ha i giorni contati” - Mentre gli Stati Uniti intensificano le manovre nei Caraibi, il Cremlino conferma “obblighi contrattuali” con il regime di Caracas. Lo riporta ilfoglio.it