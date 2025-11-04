Donald Trump continua a lanciare messaggi contraddittori sul Venezuela. Mentre nelle acque caraibiche la US Navy sta ammassando un dispositivo militare formidabile, con la portaerei nucleare Gerald Ford e il relativo gruppo d'attacco, una decina di altre navi da guerra e il sottomarino nucleare Newport News, il presidente torna ad escludere un'azione imminente. «Ne dubito. Non credo», ha detto in un'intervista al programma 60 Minutes della Cbs, lo stesso al quale aveva fatto causa per un'intervista «manipolata» a Kamala Harris, ottenendo 16 milioni di dollari nel patteggiamento con la società madre Paramount. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Maduro ha i giorni contati". Donald minaccia, poi frena