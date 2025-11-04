Madison Keys perde e non dà la mano ad Amanda Anisimova | le spiega che lo fa per il suo bene

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scena curiosa al termine del match tra Madison Keys e Amanda Anisimova alle WTA Finals: la tennista sconfitta non ha voluto dare la mano alla sua avversaria, ma il suo gesto è stato a fin di bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

