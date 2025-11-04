Madalina Ghenea viveva nel terrore era perseguitata da attacchi violenti e minacce di morte | l’ex fidanzato Leonardo Maria Del Vecchio racconta l’incubo dello stalking

Minacce di morte, molestie online e (forse) perfino il furto di un trolley e l’intrusione in casa. Si sta svolgendo in questi giorni, di fronte ai giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Milano, il processo per stalking aggravato contro una 45enne domiciliata a Limbiate (Milano) che avrebbe perseguitato l’attrice romena Madalina Diana Ghenea. Lo ha confermato sul banco dei testimoni anche il suo ex fidanzato, Leonardo Maria Del Vecchio: “ Madalina viveva nel terrore, era continuamente perseguitata ”. L’attrice 37enne, protagonista di Youth di Paolo Sorrentino, ha ricevuto per anni commenti sui propri profili social del tipo “Ti sarai messa nella raccolta della plastica con queste labbra rifatte?” o “Quanto te la tiri, ricordati che devi morire”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

