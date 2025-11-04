Il primo pareggio della stagione lascia la delusione quando si ha la sensazione che a Termoli si sarebbe potuto vincere. I biancorossi sono andati per due volte in vantaggio e non sono riusciti a mantenerlo facendosi riprendere dai molisani, ci sono state le premesse per allungare il passo ma è mancata la zampata vincente o quel pizzico di altruismo passando la palla al compagno meglio posizionato. C’è anche da dire che non è semplice affrontare una gara dopo una sconfitta umiliante come quella con l’ Ancona e quando si sa di avere puntati gli occhi addosso. Ma è anche vero che simili pesi sono inevitabili, tecnico e giocatori devono accettarli perché fanno parte delle regole del gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Maceratese, servono rinforzi. La difesa ha subito troppe reti