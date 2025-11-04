Maceratese servono rinforzi La difesa ha subito troppe reti
Il primo pareggio della stagione lascia la delusione quando si ha la sensazione che a Termoli si sarebbe potuto vincere. I biancorossi sono andati per due volte in vantaggio e non sono riusciti a mantenerlo facendosi riprendere dai molisani, ci sono state le premesse per allungare il passo ma è mancata la zampata vincente o quel pizzico di altruismo passando la palla al compagno meglio posizionato. C’è anche da dire che non è semplice affrontare una gara dopo una sconfitta umiliante come quella con l’ Ancona e quando si sa di avere puntati gli occhi addosso. Ma è anche vero che simili pesi sono inevitabili, tecnico e giocatori devono accettarli perché fanno parte delle regole del gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Fano - MACERATESE (Eccellenza Marche 2024-25) giocata a Fermignano - facebook.com Vai su Facebook
Maceratese, è già un esame: a Possanzini servono punti contro il Fossombrone - MACERATA È pronta la Maceratese per affrontare il derby con il Fossombrone, prima gara di un trittico ravvicinato che prevede per mercoledì la trasferta di Sora (che si giocherà alla 16. Come scrive corriereadriatico.it