Ma senza la Metro 4 è un progetto monco
Nel protocollo di “ Milano Porta Est “ è ricompresa, almeno sulla carta, anche la M4. Il prolungamento della linea blu fino a Segrate, però, al momento è orfano dei finanziamenti: si tratta di 406,5 milioni di euro che, destinati in origine alla M4, sono stati ora dirottati sul potenziamento della M5 fino a Monza. Insieme ad ulteriori 70 milioni, quota parte dei finanziamenti previsti per l’ampliamento del deposito gallaratese dei treni della M1, le risorse economiche "sottratte" alla M4 andranno a coprire gran parte degli extra-costi del prolungamento della linea "lilla" verso la Brianza, che ammontano in totale a 589 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
