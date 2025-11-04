Ma quanto ci piace il nuovo taglio di Angelina Mango?

Che sia diventata un’icona di stile in pochissimo tempo è innegabile, e ora il nuovo taglio di Angelina Mango è già diventato tendenza. La nostra vincitrice di Sanremo 2024 è tornata, dopo un lungo periodo di pausa, con il suo nuovo -bellissimo- album “caramè”. E insieme alla musica ci ha regalato anche una nuova versione di se, con questo taglio con frangia e i capelli scuri che la rendono decisamente una tendenza. Siamo già obsessed dal nuovo taglio di Angelina Mango. Angelina ha fatto una lunga pausa, una lunga assenza dalla musica e (in parte) anche dai social. Il suo nuovo album è una storia di rinascita, in “15 tracce+1”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

