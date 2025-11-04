Ci sono i corsi gender. Ci sono i corsi per la pace. Le attività arcobaleno. L’educazione ambientale. L’uncinetto, rigorosamente riservato ai maschi per lottare contro il maschilismo tossico e il patriarcato. Il macramè. Lo shiatsu. Il sound afroamericano per favorire l’integrazione. La lezione di biodiversità. L’educazione all’affettività. Il ben.essere (con i puntini di sospensione che fa più ironia). Il riciclattolo (cioè la costruzione di giocattoli con materiali di scarto). Ci sono gli imam in classe. Poi il Corano e le nozioni sul Ramadan. E naturalmente c’è anche la partecipazione coatta dei bambini delle elementari alle manifestazioni Pro pal. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ma che scuola è quella che ha ignorato Paolo?