MO Schlein | oggi inaccettabile provocazione estrema destra israeliana

Roma, 4 nov. (askanews) – Quella di oggi alla moschea al Aqsa è “un’ulteriore e inaccettabile provocazione dell’estrema destra israeliana”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando ad una iniziativa in memoria di Ytzhak Rabin. “Questa provocazione fatta proprio oggi non è casuale. Fa parte di una strategia di attacco a quell’accordo di tregua fragile che dobbiamo tutti sperare che tenga e sperare che porti ai passi necessari per arrivare alla pace”. Perché, ha precisato, “non è ancora una pace questa”, serve il “pieno coinvolgimento dei palestinesi in questo processo” e bisogna “portare sollievo alla popolazione stremata”, perché “gli aiuti umanitari non stanno ancora arrivando. 🔗 Leggi su Ildenaro.it