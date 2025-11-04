MO Schlein | oggi inaccettabile provocazione estrema destra israeliana
Roma, 4 nov. (askanews) – Quella di oggi alla moschea al Aqsa è “un’ulteriore e inaccettabile provocazione dell’estrema destra israeliana”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando ad una iniziativa in memoria di Ytzhak Rabin. “Questa provocazione fatta proprio oggi non è casuale. Fa parte di una strategia di attacco a quell’accordo di tregua fragile che dobbiamo tutti sperare che tenga e sperare che porti ai passi necessari per arrivare alla pace”. Perché, ha precisato, “non è ancora una pace questa”, serve il “pieno coinvolgimento dei palestinesi in questo processo” e bisogna “portare sollievo alla popolazione stremata”, perché “gli aiuti umanitari non stanno ancora arrivando. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi visita della deputata del Partito Democratico, Elly Schlein, accompagnata dall'onorevole Piero De Luca, all'Autostazione di Avellino. Ad accoglierla, l’Amministratore Unico di AIR Campania, Anthony Acconcia, che ha illustrato il percorso realizzativo e i ris - facebook.com Vai su Facebook
M.O., Schlein: oggi inaccettabile provocazione estrema destra israeliana - Quella di oggi alla moschea al Aqsa è 'un'ulteriore e inaccettabile provocazione dell'estrema destra israeliana'. Si legge su notizie.tiscali.it
Mo: Schlein, 'giornata importante, pace passa da soluzione due popoli e due Stati' - Siamo tutti felici di vedere gli ostaggi finalmente liberati da Hamas, di vedere la scarcerazione dei prigionieri palestinesi, ... Lo riporta iltempo.it
**Mo: Schlein, 'ancora una volta Israele viola diritto internazionale'** - "Ancora una volta il governo israeliano, proprio nelle ore in cui si sta negoziando la tregua, decide di violare il diritto con un sequestro illegale in acque internazionali ... iltempo.it scrive