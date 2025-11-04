Lutto tremendo in Serie A | il cordoglio del club bianconero

Una triste notizia ha colpito in queste ore il club bianconero. L’annuncio è un vero dramma, lacrime per tutti i tifosi. La morte di una persona è sempre una notizia triste da affrontare, in qualsiasi campo esso arrivi. Che si tratti di un familiare o di un amico è sempre una situazione dura da digerire. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Lutto tremendo in Serie A: il cordoglio del club bianconero

Lutto tremendo in casa Pescara. È morto Giovanni Galeone. L'ex tecnico del Pescara aveva 84 anni. Il."Profeta" alla guida del Delfino ha vinto due campionati di serie B, nelle stagioni 1986/87 e 1991/92. Vai su Facebook

