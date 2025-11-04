Lutto per Kate Middleton e William morto a 45 anni l’amico del Principe

William e Kate Middleton sono stati colpiti da un lutto improvviso e inaspettato. Il loro amico dell’università, Ben Duncan, è morto a 45 anni. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lutto per Kate Middleton e William, morto a 45 anni l’amico del Principe

