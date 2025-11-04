Lutto nella scuola | addio ad Adriana Vernai un pilastro per studenti e insegnanti
BRINDISI - La comunità scolastica brindisina piange la scomparsa della professoressa Adriana Vernai, avvenuta oggi, martedì 4 novembre. Stimata docente di matematica e scienze, nonché vice preside dell'istituto comprensivo Commenda di Brindisi - che comprende la scuola media Giulio Cesare e il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
