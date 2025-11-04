Lutto nel mondo del calcio | giocatori in lacrime in campo non c’è stato nulla da fare
Un protagonista del mondo del calcio ci lascia in circostanze tragiche, la partita funestata dalla sua morte: una vicenda che tocca tutti In tutto il mondo, e non soltanto in Italia, il grande seguito che si mobilita attorno al calcio fa sì che tutte le vicende di questo sport siano particolarmente partecipate da appassionati e. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lutto nel mondo della sanità: anestesista, aveva 80 anni. I funerali martedì al Buon Gesù San Carlo Istituto Clinico ASST Valle Olona - facebook.com Vai su Facebook
Serbia sotto shock: la Federcalcio piange Mladen Zizovic, tecnico del Radnicki - Il mondo del calcio è in lutto per la tragica scomparsa di Mladen Zizovic, allenatore bosniaco del Radnicki 1923, morto a 44 anni durante la partita. Come scrive tuttomercatoweb.com
Tragico lutto nel calcio: è morto tagliandosi l’addome - L’atleta è deceduto a seguito di un incidente mortale. Segnala newsmondo.it
Lutto nel mondo del calcio italiano: si è spento Giovanni Galeone. La Sampdoria si unisce al cordoglio per la scomparsa - Il club doriano esprime il cordoglio per la scomparsa Il calcio italiano perde uno dei suoi tecnici più carismatici ... Scrive sampnews24.com