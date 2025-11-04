Lutto cittadino a Torre del Greco per Aniello Scarpati il poliziotto rimasto ucciso in un incidente
Il comune torrese ha proclamato il lutto cittadino per i funerali di Aniello Scarpati, il poliziotto rimasto ucciso nella notte tra venerdì e sabato scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
L’inchiesta della procura di Roma punta a verificare le responsabilità del collasso del manufatto e capire se vi siano stati allerta rimasti inascoltati. Gualtieri proclama il lutto cittadino - facebook.com Vai su Facebook
Lutto cittadino a Torre del Greco per Aniello Scarpati, il poliziotto rimasto ucciso in un incidente - Il comune torrese ha proclamato il lutto cittadino per i funerali di Aniello Scarpati, il poliziotto rimasto ucciso nella notte tra venerdì e sabato scorso ... Scrive fanpage.it
Poliziotto morto: lutto cittadino domani a Torre del Greco - Il Comune di Torre del Greco ha proclamato il lutto cittadino per domani, in occasione dei funerali di Aniello Scarpati, l'assistente capo coordinatore della polizia di Stato morto in un incidente str ... Lo riporta rainews.it
Poliziotto morto, lutto cittadino a Torre del Greco - La decisione, già annunciata nei giorni scorsi, è stato presa in occasione dei funerali di Aniello Scarp ... Scrive ilroma.net