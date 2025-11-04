Lutto cittadino a Torre del Greco per Aniello Scarpati il poliziotto rimasto ucciso in un incidente

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comune torrese ha proclamato il lutto cittadino per i funerali di Aniello Scarpati, il poliziotto rimasto ucciso nella notte tra venerdì e sabato scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

